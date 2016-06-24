في_إفريقيا - تعرف على موقف مجموعة الزمالك عقب استبعاد سطيف

ما موقف المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا والتي تشهد تواجد الزمالك عقب استبعاد وفاق سطيف رسميا؟ FilGoal.com يوضح.

شغب جماهيري كبير شهدته الدقائق الأخيرة من لقاء وفاق سطيف وصن داونز في الجولة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضمم الزمالك وإنيمبا النيجيري. (طالع التفاصيل)

قبل أن يخرج الاتحاد الإفريقي ويؤكد رسميا استبعاد وفاق سطيف الجزائري من البطولة وفقا للائحة. (طالع التفاصيل)

وسيتم اعتبار لقاء وفاق سطيف أمام صن دوانز وكأنه لم يُلعب وسيصبح الفريق الجنوب إفريقي بلا أي نقاط.

بينما سيتصدر الزمالك منفردا المجموعة الثانية بعد نجاحه في الفوز على إنيمبا النيجيري.

بينما سيتم إلغاء مباراة الجولة الثانية للزمالك في البطولة والتي كان من المقرر أن يواجه سطيف في القاهرة ولكن هذا لن يحدث.

بينما سيواجه إنيمبا النيجري نظيره صن داونز في جنوب إفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

ليتأجل حضور جماهير الزمالك في المدرجات للجولة الثالثة والتي وقتها سيستضيف الزمالك نظيره صن داونز.

وأصبح موقف المجموعة من حيث الترتيب على النحو التالي:

1) الزمالك - 1 مباراة - 3 نقاط.

2) صن داونز - 0 مباراة - 0 نقاط.

3) إنيمبا - 1 مباراة - 0 نقاط.

وسيلعب كل فريق 4 مباريات فقط بدلا من 6. مع تأهل المتصدر والوصيف أيضا، وفي حالة فوز الزمالك بالجولة الثالثة على صن داونز فأنه سيضمن التأهل بنسبة 99%.

فيحتاج الزمالك لـ4 نقاط فقط في الوقت الحالي من أجل ضمان التأهل سواء كوصيف أو كمتصدر.

بينما فوزه على صن داونز ذهابا وإيابا في الجولة الثالثة والرابعة يجعله يضمن رسميا صدارة المجموعة.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق ما تقوله لائحة الاتحاد الإفريقي بهذا الشأن، وأكد إمكانية الإطاحة بالنادي الجزائري من المسابقة. (طالع التفاصيل)