الزمالك: الاتحاد الإفريقي أبلغنا هاتفيا بقرار استبعاد وفاق سطيف

أكد حمادة أنور المدير الإداري لنادي الزمالك أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبلغه مجلس إدارة الفريق باستبعاد وفاق سطيف الجزائري من دوري الأبطال.

شغب جماهيري كبير شهدته الدقائق الأخيرة من لقاء وفاق سطيف وصن داونز في الجولة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضمم الزمالك وإنيمبا النيجيري. (طالع التفاصيل)

قبل أن يخرج الاتحاد الإفريقي ويؤكد رسميا استبعاد وفاق سطيف الجزائري من البطولة وفقا للائحة. (طالع التفاصيل)

وأوضح حمادة أنور أنه "الزمالك تلقى اتصالا من مسؤولي الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "تم تبليغنا رسميا استبعاد وفاق سطيف من دوري الأبطال".

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