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جمهور دورتموند يحقق رقما قياسيا في أوروبا ' تجديد 99% من التذاكر الموسمية '

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جمهور دورتموند يحقق رقما قياسيا في أوروبا ' تجديد 99% من التذاكر الموسمية ' جمهور دورتموند يحقق رقما قياسيا في أوروبا ' تجديد 99% من التذاكر الموسمية '

أعلن بروسيا دورتموند عن قيام نسبة 99.85% من جماهيره من تذاكرهم الموسمية لحضور مباريات فريقهم في ملعب سيجنال إيدونا بارك للموسم المقبل.

ومن بين الـ18 فريق الذين يتنافسون في الدوري الألماني أصبح دورتموند هو الناد الأول الذي يقوم أغلب جماهيره بتجديد تذاكرهم الموسمية.

وأوضح بيان رسميا أصدره موقع دورتموند أن من بين 55 ألف متفرج قام 54 ألف و916 مشجع بالتجديد فيما لم يقم بذلك الأمر 84 شخص فقط.

وتحدث هانز يواكيم فاتسكة المدير التنفيذي لدورتموند قائلا:"هذه علامة على ثقة جماهيرنا بنا".

وأضاف موجها رسالة لجماهير دورتموند"نعدكم بأن كرة القدم التي سوف نقدمها ستكون مليئة بالعاطفة والشغف".

وخلال الموسم الماضي لم يقم 93 شخص من جمهور دورتموند بتجديد تعاقدهم وانخفض ذلك الرقم إلى 84 للموسم المقبل.

هذا يجعل دورتموند هو صاحب أعلى نسبة لحضور الجماهير في أوروبا بواقع 81 ألف و178 مشجع للمباراة الواحدة متفوقا على برشلونة صاحب الـ78 ألف و881 مشجع للقاء الواحد في ملعبه الشهير كامب نو.

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