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رسميا – توتنام يضم أول صفقاته بعد عناء لعام كامل

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رسميا – توتنام يضم أول صفقاته بعد عناء لعام كامل رسميا – توتنام يضم أول صفقاته بعد عناء لعام كامل

أعلن توتنام يوم الخميس عن ضمه للاعب خط وسط ساوثامبتون فيكتور وانياما ليكون اللاعب الكيني هو أول صفقات وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وأعلن توتنام عبر موقعه الرسمي عن ضمه للاعب الكيني بعقد يمتد لخمس سنوات أي حتى صيف عام 2012، ليعود وانياما للتدرب مجددا تحت قيادة المدير الفني الحالي للسبيرز والسابق لساوثامبتون ماوريسيو بوكيتينو.

وأوضح تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الصفقة كلفت خزائن توتنام ما يقرب من 11 مليون جنيه إسترليني

وكان توتنام يرغب في ضم وانياما الصيف الماضي وقدم اللاعب الكيني طلبا لإدارة القديسين من أجل الرحيل لكن تم رفضه ولكنه أتم الانتقال بعد عام كامل.

وانضم وانياما لساوثامبتون في عام 2013 قادما من صفوف سيلتك الأسكتلندي مقابل 12 مليون و500 ألف جنيه إسترليني وشارك في 85 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل أربعة أهداف خلالهم.

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