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رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج يضبط سائق توك توك "يغشش" طلاب الثانوية العامة

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رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج يضبط سائق توك توك "يغشش" طلاب الثانوية العامة رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج يضبط سائق توك توك "يغشش" طلاب الثانوية العامة
ألقى الرائد أحمد حربى رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج، بأسيوط، القبض على شخص يعتلى سور مدرسة تضم لجان امتحانات الثانوية العامة ويجيب على أسئلة الامتحان بصوت مرتفع.

كانت البداية بورود معلومات تفيد باعتلاء شخص لسور المدرسة الإعدادية الحديثة وينادى بإجابات الأسئلة حتى ينقلها الطلاب فى كراسات الإجابة.

انتقل رئيس مباحث قسم أبوتيج والقوة المرافقة له وألقى القبض على المتهم وبفحصه تبين أنه سائق توك توك ومقيم بدائرة القسم وباستجوابه اعترف بارتكابه الجريمة مستهدفا مساعدة أحد أقاربه على اجتياز الامتحان.

بإخطار اللواء بعبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط واللواء أسعد الذكير مدير مباحث المديرية تحرر للمتهم المحضر اللازم وباشرت معه النيابة العامة التحقيق.
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