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حظك اليوم برج القوس الجمعة 24/6/2016

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 24/6/2016 حظك اليوم برج القوس الجمعة 24/6/2016


>برج القوس على الصعيد المهني:


>لا تحب التعامل مع جميع الأشخاص المحيطين بك على الرغم من طبيعتك الاجتماعية، لكن أصحاب الأفكار التى لا تتفق مع آرائك فى بعض نواحى العمل، يسببون لك مصدرا دائما للإزعاج ولذلك تحاول دائمًا الابتعاد عن أماكن تواجدهم، وتنتهى دائمًا المواقف التى تجمعك بهم، بكلمات سخيفة تطلقها كعادتك للتعبير عن رأيك فيهم.

على الصعيد العاطفي:


>تكره الروتين وتفضل دائمًا الحرية والتواجد مع الأصدقاء دائمًا، لكن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تطبق فيها ذلك من أبرزها حياتك العاطفية، عدم التأكد من مشاعرك تجاه شخص معين تلزمك بعدم الدخول فى حياة هذا الشخص أو محاولة إقامة علاقة عاطفية معه، تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة وشكل العلاقة التى تناسب طباعك.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>تحافظ على صحتك النفسية دائماً بالسفر والاستجمام، وأخذ قسط من الراحة من ضغوط العمل والحياة بشكل منظم، ما ينعكس على حالتك النفسية التى غالبًا تتحسن بمجرد الجلوس على البحر واستنشاق الهواء الطلق، مع الأصدقاء وأجواء الضحك والمزاح.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، يتعامل فيها بطبيعة مولود القوس المحبة للحياة والحرية، والابتعاد عن الأجواء الروتينية فى كل شىء، مهما كان بسيطا، والسفر والبحر هم سلاحه لمقاومة الحالة المزاجية السيئة والمحافظة على استقرار الحالة الصحية.
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مصر 365

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