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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 24/6/2016

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 24/6/2016 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 24/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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قد يعرض عليك فرصة عمل جديدة أو تأتى فرصة للدراسة بالخارج التغيير مطلوب لا تخشى من اتخاذ القرارات الحاسمة إذا اقتضت الضرورة فقد تنتقل إلى مرحلة أخرى تغير من حياتك بالكامل نحو الأفضل.

على الصعيد العاطفي


>قد تعانى من بعض المشاكل غير المتوقعة فى علاقتك مع الشريك عليك الصبر تمامًا فى تلك المرحلة وإلا سوف تنقلب بآثار سلبية بشكل كبير قد تدمر العلاقة تمامًا وسوف تندم كثيرًا بعد فوات الأوان.
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>برج الحمل على الصعيد الصحى:


>صحتك جيدة إلى حد كبير هذه الأيام ولكن يبدو أن بحاجة إلى اتباع نظام غذائى صحى فتناولك للطعام خارج المنزل كثيرًا قد يعرضك لوعكات صحية مفاجئة أنتَ فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>التغيير مطلوب وجيد لا تتردد فى اتخاذ القرارات الحاسمة نحو انتقالك لمراحل وأماكن أخرى عليك التحلى بروح المغامرة واكتشاف الأفاق الجديدة. اليوم قد يحمل لك مفاجئة سعيدة غير متوقعة من شخص عزيز على قلبك.

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مصر 365

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