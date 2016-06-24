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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 24/6/2016 برج العذراء حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

على الصعيد المهنى


>الثبات على المواقف العملية أهم ما يميز مولود العذراء، لكن هناك بعض المواقف التى تحتاج إلى تغييرات بسيطة فى القرارات من أهمها المشكلات العملية التى تحتاج إلى مرونة فى التعامل حتى لا تتخذ قرارات متسرعة ومتهورة تندم عليها بعد ذلك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى


>التعامل مع الأصدقاء وفقًا لما تحمله لهم فى قلوبهم، يضعك فى الكثير من المواقف السيئة وسوء الظن، لذلك عليك أن تعرف أن طريقة الآخرين مختلفة عن طريقة تفكيرك، وأن النيات لن تكون دليلاً على طيبة قلبك وحسن ظنك بالآخرين، ثق فى نفسك ولا تسمح للآخرين بتغيير شخصيتك.

على الصعيد الصحى


>الاستغناء عن بعض العادات السيئة مثل التدخين والنوم غير المنتظم يعيد إليك عافيتك ويساعدك على استعادة ضبط يومك، تحتاج إلى السير وفقًا لنظام صحى فى حياتك بشكل عام حتى تتخلص من المشكلات التى تزعجك فى ساعات يومك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حياة متوترة هذه الفترة خاصة أن علاقاته مع كثير من الأصدقاء أصبحت فى توتر مستمر بسبب انشغاله الدائم عنه وانخراطه فى العمل، يحتاج مولود العذراء إلى أخذ قسط من الراحة حتى يستعيد قوته وحياته الطبيعية.
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مصر 365

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