برج الجدى حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى

>للضغوط والأجواء المتوترة تحبط أفكارك، ساعد نفسك على تخطى هذه العقبات حتى لا تضيع تعب السنوات السابقة، تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تتأقلم على الأوضاع الحالية، مجهودك يتطلب منك أن تكون أكثر ثباتًا وقوة ولا تدع للآخرين فرصة لإيذائك نفسيًا. برج الجدى على الصعيد العاطفى

>الجميع يتهمك أنك كتلة من الجليد يصعب ذوبانها ولا تعرف شيئًا عن المشاعر، لكن قليل من يفهم طبيعة شخصيتك التى لا تملك القدرة على التعبير عن الحب بالحديث، فأنت من أنصار التعبير الفعلى عن الحب، وأفعالك دائمًا خير وسيلة للدفاع عن نفسك، فلا تتغير من أجل احد. على الصعيد الصحى

>وعكة صحية خفيفة لكنها تزيد من شعورك بالآلام الأسنان التى ألمت بك منذ فترة، تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب، الابتعاد عن المشروبات المنبهة أول طرق العلاج الخاصة بك، وتنفيذ تعليمات الطبيب يزيد من سرعة شفائك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى ان يعيش فترة صعبة فى حياته العاطفية يتأكد فيها أن أسلوبه فى الحب مختلف ويصعب على أى شخص التعامل معه واستيعابه، يحتاج مولود الجدى إلى الثقة فى النفس والتأكد أن الطباع لا يمكن أن تغير بسهولة.

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شبكةعيونالإخبارية

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