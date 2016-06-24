برج الثور حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

>عدم إجادتك للتعامل مع الأجواء الروتينية فى العمل يزيد من شعورك الدائم بالضيق والإنزعاج، أنت من الشخصيات التى لا تحب أن تعمل تحت ضغط، وتفضل العمل فى أجواء من الحرية، حتى يستطيع أن يبدع ويطرح أفكار مميزة تلقى كثيرًا من إعجاب رؤسائه. برج الثور على الصعيد العاطفى

>مجموعة من المشكلات تسيطر على علاقتك بشريك حياتك بسبب عدم تقبلك لبعض القيود التى تفرضها عليك العلاقة العاطفية، بالرغم من غيرتك الشديدة على من تحب، إلا أن الغيرة الصادرة من شخص ىخر عليك تشعرك بالضيق وربما يزيد شعورك ويصل إلى حد الغضب إن تكررت فى أوقات متقاربة. على الصعيد الصحى

>التنويع بين الأصناف التى تتناولها فى وجباتك الغذائية يزيد من قوتك الجسدية، ويجعل جسمك قادرا على مواجهة المراض خاصة أن الفيتامينات تزيد من مناعة الجسم، وتجعله غير قابل للإصابة بالأمراض بسهولة. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات الضيق العام بسبب الروتين فى العمل والقيود التى يفرضها عليه شريك حياته، ويجعله ينفر من استكمال العلاقة، عليك بعدم الانتباه إلى جميع المواقف التى تزعجك مرة واحدة والتعامل بمرونة أكثر من ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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