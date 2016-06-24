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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 24/6/2016

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 24/6/2016 حظك اليوم برج الميزان الجمعة 24/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
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أنت إنسان متحمل للمسئولية بشكل كبير وذلك يضعك دائمًا فى ضغط وتوتر ويؤدى بك إلى بعض التصرفات العصبية التى قد تزعج أصدقائك فى محيط العمل منك خاصة أن كنت فى موضع قوة أو إدارة حاول أن تتمالك اعصابك حتى لا تصنع من حولك الأعداء.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:


>لا تعلق قلبك بمن لا يستحقه ولا تدخل فى علاقات غير محسوبة سوف تؤدى إلى مزيد من الوجع والانكسارات عليك أن تستمع لصوت عقلك فقط هذه الأيام هو من سيرشدك للطريق الصحيح.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>تعانى من السمنةه ولا تستطيع السيطرة على وزنك هذه الأيام يبدو أنك بحاجة ماسة إلى التزام حمية غذائية ولكن لا تقسى كثيرًا على نفسك حتى لا تتراجع عنها كعادتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>دائمًا ما تتغلب عاطفتك على قلبك فى كل قراراتك عليك أن تحذر كثيرًا هذه الأيام وتستمع إلى صوت عقلك بدءًا من اليوم. العصبية والتوتر غير مفيد فى مجال العمل عليك تمالك أعصابك بقدر الإمكان

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مصر 365

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