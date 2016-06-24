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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 24/6/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

على الصعيد المهني:


>قدراتك تجعلك دائمًا فى المقدمة، فالحياة العملية لمواليد برج العقرب من أفضل لأفضل، فإصرارك على النجاح وإنجاز مهامك على أكمل وجه سيجعلك دائمًا محط إشادة.
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>على الصعيد العاطفي:


>حياة برج العقرب العاطفية ستعود خلال هذه الفترة من جديد للاستقرار، لكن عليك أن تكون أكثر حكمة فى التعامل مع شريكك كونه تحمل الكثير من أجل الحفاظ على علاقتكما.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج العقرب تعود حالتك الصحية من جديد للتدهور بسبب عصبيتك المفرطة وإهمالك تناول الطعام جيدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الفترة المقبلة ستقابل عددا من أصدقاء القدامى، فلا تتردد من إعادة توطيد علاقتك بهم.

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مصر 365

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