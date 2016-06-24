برج العقرب حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>قدراتك تجعلك دائمًا فى المقدمة، فالحياة العملية لمواليد برج العقرب من أفضل لأفضل، فإصرارك على النجاح وإنجاز مهامك على أكمل وجه سيجعلك دائمًا محط إشادة.>حياة برج العقرب العاطفية ستعود خلال هذه الفترة من جديد للاستقرار، لكن عليك أن تكون أكثر حكمة فى التعامل مع شريكك كونه تحمل الكثير من أجل الحفاظ على علاقتكما.>لمواليد برج العقرب تعود حالتك الصحية من جديد للتدهور بسبب عصبيتك المفرطة وإهمالك تناول الطعام جيدًا.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الفترة المقبلة ستقابل عددا من أصدقاء القدامى، فلا تتردد من إعادة توطيد علاقتك بهم.