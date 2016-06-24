حظك اليوم السرطان الجمعة 24/6/2016

حظك اليوم لبرج السرطان:

حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميزًا جدًا عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.>الحب سيغزو حياتهم، ولأول مرة سيشعرون بحالة كبيرة من التحسن على مستوى علاقاتهم العاطفية، ويستطيعون التعبير عن حبهم لشركاء حياتهم.يفضل أن يستمعوا لتعليمات الطبيب جيدًا دون أى تقصير حتى لا يقعوا فى مشاكل صحية كبيرة.>راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميزًا جدًا عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.