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حظك اليوم السرطان الجمعة 24/6/2016

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حظك اليوم السرطان الجمعة 24/6/2016 حظك اليوم السرطان الجمعة 24/6/2016

لبرج السرطان:


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حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:


>راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميزًا جدًا عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفي:


>الحب سيغزو حياتهم، ولأول مرة سيشعرون بحالة كبيرة من التحسن على مستوى علاقاتهم العاطفية، ويستطيعون التعبير عن حبهم لشركاء حياتهم.

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:
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يفضل أن يستمعوا لتعليمات الطبيب جيدًا دون أى تقصير حتى لا يقعوا فى مشاكل صحية كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميزًا جدًا عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.

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مصر 365

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