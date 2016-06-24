برج الدلو حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>الحياة العملية لمواليد برج الدلو تستحق المزيد من التركيز، فلا تكن شخصا مهملا واجعل حياتك العملية محط اهتمامك حتى تعيش فى أجواء هادئة بالعمل.>حياة برج الدلو العاطفية تستحق منك الكثير من الدعم لتصبح حياتك أكثر رومانسية، اقترح على شريكك تناول وجبه عشاء رومانسية مع شريكك.>لمواليد برج الدلو انت مازلت تعانى الكثير من اضطرابات المعدة، فحاول الاستغناء عن العادات الغذائية السيئة لتتحسن حالتك الصحية.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان عليك التخلص من الطاقة السلبية التى تحيطك، فلا تتردد من أخذ فترة راحة قصية لكى تتحسن حالتك المزاجية.