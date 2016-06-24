أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

Google+ Print
برج الحوت حظك اليوم الجمعة 24/6/2016 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج الحوت مستقرة لحد كبير فثقة مديرك فيك تجعلك دائمًا متحمسًا لإنجاز المزيد من المهام، كن على يقين أن الأيام المقبلة تحمل لك الكثير من الأخبار السارة الخاصة بالعمل.

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الحوت العاطفية هادئة لحد كبير، فشريكك يسعى دائمًا لرضائك وبدورك التزم بالإخلاص له فحياتكما العاطفية ستزداد رومانسية الفترة المقبلة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الحوت شهر رمضان كان السبب فى وضعك على الطريق الصحيح، فأنت تتناول وجبات صحية، فعليك أن تلتزم بذلك حتى بعد انتهاء شهر رمضان.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أنك ستبدأ مشروعا جديدا مهما مع عدد من أصدقائك المقربين، ورغم الإحباط التى ستتعرض لها فى بادئ الأمر إلا أنك ستنجح فى إنجازه على أكمل وجه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى