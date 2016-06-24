برج الحوت حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>الحياة العملية لمواليد برج الحوت مستقرة لحد كبير فثقة مديرك فيك تجعلك دائمًا متحمسًا لإنجاز المزيد من المهام، كن على يقين أن الأيام المقبلة تحمل لك الكثير من الأخبار السارة الخاصة بالعمل.>حياة برج الحوت العاطفية هادئة لحد كبير، فشريكك يسعى دائمًا لرضائك وبدورك التزم بالإخلاص له فحياتكما العاطفية ستزداد رومانسية الفترة المقبلة.>لمواليد برج الحوت شهر رمضان كان السبب فى وضعك على الطريق الصحيح، فأنت تتناول وجبات صحية، فعليك أن تلتزم بذلك حتى بعد انتهاء شهر رمضان.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أنك ستبدأ مشروعا جديدا مهما مع عدد من أصدقائك المقربين، ورغم الإحباط التى ستتعرض لها فى بادئ الأمر إلا أنك ستنجح فى إنجازه على أكمل وجه.