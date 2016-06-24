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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 24/6/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 24/6/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 24/6/2016

على الصعيد المهني:


>مشاكل غير متوقعة فى مجال العمل تبدأ من اليوم سوف يتسبب فيه بعض الأشخاص الذين يغيرون من نجاحك وأنت تعتبرهم أصدقائك عليك الحذر جيدًا والتعامل بحرص ولا تعطى ثقتك لمن لا يستحقها.

على الصعيد العاطفي


>عودة صديق أو حبيب غائب من فترة تدخل على قلبك الكثير من السعادة وتعيد لديك ذكريات أيام جميلة مضت. يبدو أن علاقتك بالعائلة ليست جيدة منذ فترة طويلة عليك أن تبدأ فى تحسينها من اليوم حتى لا تحدث مشاكل لا حاجة لها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>تعانى من الأرق الشديد وتحتاج بشدة إلى نيل قسط من النوم الهادئ عليك أن تتناول المشروبات الساخنة التى تساعدك على ذلك أو تمارس بعض التمارين التأملية ولكن لا تتجه أبدًا إلى تناول الحبوب المنومة أو المهدئة.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>هناك مشكلة كانت تقف عائق أمامك منذ فترة طويلة، ولم تستطع التوصل إلى حلول جذرية لها قد يساعدك بعض اصدقائك فى التوصل إلى حلول منطقية، عليك فقط أن تحكم صوت عقلك وسوف يرشدك للطريق.

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مصر 365

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