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بالصور: أجمل نجمات رمضان هنا الزاهد حزينة على "صوتها"

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الخميس 23-06-2016 19:33

بقدر سعادتها باختيارها كأجمل وجه جديد بدراما رمضان 2016 عن دورها بمسلسل "مأمون وشركاه"، اعترفت النجمة الشابة هنا الزاهد بأن صوتها تسبب لها بأزمة كبيرة، وأن عدداً كبيراً من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي علق على خشونة صوتها وعدم مناسبته لشكلها، مؤكدة أنها تبحث عن حل عاجل لهذه المشكلة.

هنا حلت ضيفة على برنامج "قبل ما تفطر بكتير"‬ مع الإعلاميين مروان قدري ويارا الجندي بإذاعة نجوم أف أم المصرية، وأكدت شعورها بالانزعاج من سخرية بعض جمهورها من نبرة صوتها وقالت: "سعيدة بالطبع بردود الأفعال التي وصلتني حول شخصية نيفين بمسلسل "مأمون وشركاه"، خاصة وأن المسلسل حقق حلم حياتي بالوقوف أمام الزعيم عادل إمام ولبلبة".

أضافت: "رغم ردود الأفعال الإيجابية التي وصلتني حول دوري، إلا أنني فوجئت بسخرية البعض من نبرة صوتي، ولهذا قررت الذهاب إلى مركز متخصص لتحسين الأصوات يساعدني على تغيير نبرة صوتي، وهذا ليس عيباً".

كما أوضحت هنا حقيقة شائعة أنها ابنة الفنان الكوميدي طلعت زكريا، مؤكدة أنها "بمثابة ابنته" ولكن العلاقة الحقيقية التي تربطهما، هي أنه زوج والدتها.

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