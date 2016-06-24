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عمر جابر يحكي - كيف يسير يومه في سويسرا ' شيء يحدث لأول مرة منذ 5 سنوات '

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عمر جابر يحكي - كيف يسير يومه في سويسرا ' شيء يحدث لأول مرة منذ 5 سنوات ' عمر جابر يحكي - كيف يسير يومه في سويسرا ' شيء يحدث لأول مرة منذ 5 سنوات '

كشف عمر جابر عن تفاصيل يومه في سويسرا بعد انضمامه لفريقه الجديد بازل قبل أيام في بداية معسكر الاعداد للموسم الجديد.

عمر جابر بدأ مشواره مع بازل قبل أيام استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق يوم 23 يوليو المقبل بعد إتمام انتقاله من الزمالك.

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع قناة الحياة من سويسرا في مداخلة هاتفية، وكل ما يلي على لسانه.

"يبدأ اليوم في وقت مبكر للغاية، ففي السابعة والنصف أذهب لمقر النادي، يجتمع الفريق في غرفة خلع الملابس قبل تناول الافطار".

"نذهب جميعا لصالة الجيمانزيوم من أجل التجهيز للمران الجماعي الذي يبدأ في العاشرة صباحا".

"بعد ظهر اليوم يذهب اللاعبون لتناول الغذاء قبل خوض المران الثاني في قبل نهاية اليوم".

"رأيت أشياء في التدريبات أراها لأول مرة، فضلا عن أن هذه هي أول فترة اعداد اخوضها منذ خمس سنوات، لأن المواسم السابقة مع الزمالك كانت متلاحمة دائما".

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