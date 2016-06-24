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أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية بطوخ

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أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية بطوخ أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية بطوخ
سيطرت أجهزة الأمن بالقليوبية، على مشاجرة بالأسلحة النارية، مساء اليوم الخميس، بين مواطنين بقرية سمت الجزيرة بمدينة طوخ، إثر خلافات سابقة بينهما، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

من جانبه قال اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية ، إن المشاجرة أسفرت عن إصابة أحد طرفى المشاجرة بطلق نارى فى قدمه أثناء نشوب المشاجرة ب على إثر خلافات سابقة بينهما، موضحا أن المشاجرة لم تحدث داخل مسجد الحاج حجاب بالقرية، وإنما نشبت خارجه، مشيرا إلى أنه تم القبض على المتهم ،وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

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