المصري لـ في الجول: انتهى الأمر.. سنواجه الزمالك في الإسكندرية

أعلن سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي عبر FilGoal.com انتهاء أزمة مواجهة الزمالك على ملعب الإسكندرية.

وكان من المفترض أن يقام لقاء الجولة الـ32 في الدوري بين يوم الجمعة على استاد الإسماعيلية في العاشرة مساء، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تغيير ملعب المباراة إلى استاد الإسكندرية صباح اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن مجلس إدارة المصري في بيان رسمي رفض خوض لقاء الزمالك في الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس المصري لـFilGoal.com: "انتهت الأزمة ووافقنا على مواجهة الزمالك في الإسكندرية".

وعن الأسباب، أوضح "حدثت اتصالات مع وزير الداخلية ووزير الرياضة ومن خلالها تم التأكد أن قرار نقل المباراة ليس له علاقة باتحاد الكرة. بل قرار أمني".

وأضاف "ولذلك وافقنا على خوض المباراة في الإسكندرية بعد تأكدنا أن القرار أمني وليس له علاقة بأي شيء أخر".

وواصل "نحن كنادي مصري لا نريد أن يقول الجميع أننا سبب في إلغاء الدوري. والآن سنلعب المباراة وانتهى الأمر".

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي. بينما يأتي المصري في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

طالع أيضا

الأهلي لـ في الجول: نتمسك باللائحة في حال تأجيل لقاء الزمالك والمصري