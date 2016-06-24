أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قائمة الإسماعيلي - عودة مروان محسن لمواجهة الأهلي

Google+ Print
قائمة الإسماعيلي - عودة مروان محسن لمواجهة الأهلي قائمة الإسماعيلي - عودة مروان محسن لمواجهة الأهلي

عاد مروان محسن من جديد للظهور في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الأهلي بعد غياب بسبب الإصابة.

مروان محسن تعرض لإصابة أثناء مباراة أمام تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا بالجابون. لغيب بسببها عن لقاء الفريق أمام سموحة.

وأعلن خالد القماش المدير الفني لنادي الإسماعيلي قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي والتي شهدت عودة مروان محسن إلى جانب محمد فتحي وتواجد كريم بامبو.

وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد مجدي.

الدفاع: سعد حسني - عبد الرحمن حسان - إسلام جمال - طه عادل - بهاء مجدي - أحمد سمير فرج.

الوسط: حسني عبد ربه - محمد فتحي - عماد حمدي - كريم بامبو - إبراهيم حسن - أحمد سمير - أحمد جمال.

الهجوم: مروان محسن - إيمانويل بناهينى - كينيث.

وركز خالد القماش خلال مران الإسماعيلي على التسديد من خارج منطقة الجزاء والاعتماد على العرضيات. (طالع التفاصيل)

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبلة في إطار الجولة 32 من الدوري المصري في ملعب بتروسبورت.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 47 نقطة. بينما الأهلي في الصدارة برصيد 74 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر