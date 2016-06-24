قائمة الإسماعيلي - عودة مروان محسن لمواجهة الأهلي

عاد مروان محسن من جديد للظهور في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الأهلي بعد غياب بسبب الإصابة.

مروان محسن تعرض لإصابة أثناء مباراة مصر أمام تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا بالجابون. لغيب بسببها عن لقاء الفريق أمام سموحة.

وأعلن خالد القماش المدير الفني لنادي الإسماعيلي قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي والتي شهدت عودة مروان محسن إلى جانب محمد فتحي وتواجد كريم بامبو.

وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد مجدي.

الدفاع: سعد حسني - عبد الرحمن حسان - إسلام جمال - طه عادل - بهاء مجدي - أحمد سمير فرج.

الوسط: حسني عبد ربه - محمد فتحي - عماد حمدي - كريم بامبو - إبراهيم حسن - أحمد سمير - أحمد جمال.

الهجوم: مروان محسن - إيمانويل بناهينى - كينيث.

وركز خالد القماش خلال مران الإسماعيلي على التسديد من خارج منطقة الجزاء والاعتماد على العرضيات. (طالع التفاصيل)

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبلة في إطار الجولة 32 من الدوري المصري في ملعب بتروسبورت.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 47 نقطة. بينما الأهلي في الصدارة برصيد 74 نقطة.