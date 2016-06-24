جمعة الحسم - تعرف على القنوات الناقلة لقمتي الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد المصري

انتهت الأزمة. ولن يتم تأجيل أي مباراة. الأهلي يواجه الإسماعيلي والزمالك ضد المصري يوم الجمعة في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

جولة قد تشهد حسم لقب الدوري بشكل رسمي في حالة انتصار الأهلي أمام الإسماعيلي وتعثر الزمالك سواء بالتعادل أو الهزيمة أمام المصري.

وقد تكون جولة تمهيدية قبل الجولة الـ33 في حالة فوز الأهلي والزمالك، وقد تكون جولة مثيرة للغاية وتؤجل حسم لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة في حالة تعثر الأهلي وفوز الزمالك.

وسيتم نقل مباراة الإسماعيلي والأهلي على قناة أون تي في لايف (ONTV LIVE) بتعليق مدحت شلبي.

على أن يتم نقل البث إلى مباراة الزمالك وقسم شاشة أون تي في لايف إلى نصفين في حالة إحراز أي هدف في المباراة.

مواجهة الزمالك أمام المصري سيتم بثها على قناة نيل لايف. بينما ستنقل قناة نيل سبورت (نيل رياضة) مواجهة الإسماعيلي أمام الأهلي.

قناة الحياة 2 ستنقل على الهواء مباشرة مباراة الإسماعيلي أمام الأهلي، على أن يتم التنقل إلى لقاء الزمالك والمصري مع كل حدث جديد أو لقطة تحدث في المباراة.

طالع أيضا

المصري لـ في الجول: انتهى الأمر.. سنواجه الزمالك في الإسكندرية

قائمة الإسماعيلي - عودة مروان محسن لمواجهة الأهلي

قائمة الزمالك – حلمي يستعين بكتيبة إنيمبا.. واستمرار غياب شيكابالا وحفني وكوفي