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بالصور - أبو تريكة يظهر في مران الأهلي

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بالصور - أبو تريكة يظهر في مران الأهلي بالصور - أبو تريكة يظهر في مران الأهلي

ظهر محمد أبو تريكة رمز النادي الأهلي في مران الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة في إطار الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وقبل نهاية مران الأهلي في ملعب التتش تواجد محمد أبو تريكة لمؤازرة الفريق قبل المواجهة الحاسمة أمام الإسماعيلي.

وكان محمود الخطيب رمز وأسطورة النادي الأهلي قد ظهر في مران الفريق يوم الأربعاء الماضي أيضا لموازرة الفريق. (طالع التفاصيل)

ويحتاج الأهلي إلى 5 نقاط من 3 مباريات من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج المنافس الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك. بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 47 نقطة.

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