مباحث القليوبية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات

نجحت جهود ضباط إدارة البحث الجنائى بقيادة اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث القليوبية ، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين، تخصص فى سرقة السيارات كرها عن قائدها، تحت تهديد السلاح فى مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى عدة بلاغات مفادها تعرض المواطنين لوقائع سرقات لسياراتهم كرها عنهم تحت تهديد السلاح.

وبعرض المعلومات على اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام ، كلف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الوقائع، وضبط الجناة والسيارات المسروقة، والأسلحة المستخدمة فى جرائم السرقات برئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة وضباط ورئيس مباحث العبور.

بدأ فريق البحث بفحص بلاغ "محمد ماهر" 27 عاما، مهندس كهرباء ومقيم بقطعة 6 الحى السابع دائرة القسم، أنه حال سيره بالسيارة خاصته رقم 7114 ق هـ ى، ماركة نيسان سوداء اللون بطريق الحى السابع – دائرة القسم، اعترضت طريقه سيارة ماركة كيا سبورتاج برتقالى اللون، ترجل منها خمسة أشخاص واستولوا على السيارة قيادته، وهاتفه المحمول، تحت تهديد السلاح النارى، وفروا هاربين.

وأسفرت الجهود إلى أن مرتكبى الواقعة، "حسن ب ب " 28 عاما، عاطل، ومقيم بشارع إبراهيم باشا – قليوب البلد – دائرة قسم قليوب السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا سلاح – سرقة بالإكراه، آخرها القضية رقم 13739 جنايات قسم العبور لسنة 2015 م – سرقة بالإكراه، و"رمضان ع د 32 عاما، حاصل على دبلوم تجارى، ومقيم بالشارع الجديد – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، و السابق اتهامه فى القضية رقم 90 جنح قسم الشروق – القاهرة لسنة 2014 م – سرقة متنوعة.

كما تم ضبط "أحمد م ع " وشهرته " قوطة" 28 عاما، عاطل، ومقيم بعزبة النخل – المرج – القاهرة، السابق اتهامه فى القضية رقم 1512 جنح قسم الأميرية – القاهرة لسنة 2013 م – سلاح بدون ترخيص، و"محمد ك ى" 36 عاما، سائق، ومقيم بعزبة الزيتون – دائرة قسم قليوب،كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات ومتعلقات قائديها كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بصحتها وأقروا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بأحد الشوارع الجانبية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم التحفظ عليها، بتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع سرقات.

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