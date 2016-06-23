أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“الشهاوي”: الميسترال قادرة على استيعاب جيش كامل بالبحر المتوسط

Google+ Print
“الشهاوي”: الميسترال قادرة على استيعاب جيش كامل بالبحر المتوسط “الشهاوي”: الميسترال قادرة على استيعاب جيش كامل بالبحر المتوسط

اللواء محمد الشهاوي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن صفقة الميسترال “جمال عبد الناصر” تعد صفقة تاريخية تحقق نقلة نوعية فى منظومة تسليح القوات البحرية، لافتًا إلى أن الجيش المصري يحتل الترتيب رقم 10 على مستوى العالم والقوات البحرية رقم 6 على مستوى العالم، فى حين تأتي القوات البحرية الاسرائيلية فى المرتبة رقم 36.

وأضاف “الشهاوي” خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن الميسترال تمثل جيش كامل يضم طائرات قادرة على شن ضربات استباقية، فضلًا عن قدرتها على حمل ذخائر الجيش المصري القادر على تأمين حقول الغاز، ومشاريع مصر الإقتصادية فى البحر المتوسط.

وأوضح “الشهاوي”، أنه من مهام الميسترال إنزال كتيبة مشاه تضم 700 مقاتل و70 عربة ودبابة، موضحًا أن حاملة الطائرات بها مركز لعمليات القوات المسلحة.

وأكد أن مصر تستفيد بالصفقة على نطاق واسع، يهدف للاستفادة بكافة الاماكنيات الموجودة لتامين المنطقة، وحفظ أمن دول البحر المتوسط، لحماية القوات العربية كسلاح ردع لمن يحاول تهديد مكتسبات الوطن المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر