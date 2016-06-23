“الشهاوي”: الميسترال قادرة على استيعاب جيش كامل بالبحر المتوسط

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن صفقة الميسترال “جمال عبد الناصر” تعد صفقة تاريخية تحقق نقلة نوعية فى منظومة تسليح القوات البحرية، لافتًا إلى أن الجيش المصري يحتل الترتيب رقم 10 على مستوى العالم والقوات البحرية رقم 6 على مستوى العالم، فى حين تأتي القوات البحرية الاسرائيلية فى المرتبة رقم 36.

وأضاف “الشهاوي” خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن الميسترال تمثل جيش كامل يضم طائرات قادرة على شن ضربات استباقية، فضلًا عن قدرتها على حمل ذخائر الجيش المصري القادر على تأمين حقول الغاز، ومشاريع مصر الإقتصادية فى البحر المتوسط.

وأوضح “الشهاوي”، أنه من مهام الميسترال إنزال كتيبة مشاه تضم 700 مقاتل و70 عربة ودبابة، موضحًا أن حاملة الطائرات بها مركز لعمليات القوات المسلحة.

وأكد أن مصر تستفيد بالصفقة على نطاق واسع، يهدف للاستفادة بكافة الاماكنيات الموجودة لتامين المنطقة، وحفظ أمن دول البحر المتوسط، لحماية القوات العربية كسلاح ردع لمن يحاول تهديد مكتسبات الوطن المصري.