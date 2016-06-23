العاهل السعودي يصدر 7 أوامر ملكية في مجال التعليم العالي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الخميس، 7 أوامر ملكية جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية وبموجب بيان صادر عن الديوان الملكي، تم تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مديرًا لجامعة الملك عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة، والدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مديرًا لجامعة الملك خالد، والدكتور مرعي بن حسين القحطاني مديراً لجامعة جازان.

كما أوضح البيان تعيين يعين الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مديراً لجامعة جدة، والدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، مديراً لجامعة الطائف، والدكتور أحمد بن حامد نقادي مديراً لجامعة بيشة، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصويان، مديراً لجامعة حفر الباطن.