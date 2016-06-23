كيت ميديلتون تعيد ارتداء فستان بعد 5 سنوات

الرياض - خلود أحمد

اعتدنا على أسلوب دوقة كامبريدج المتألقة في تكرار إطلالاتها، حيث أدهشتنا بإطلالات أنيقة ومتجددة بعدة قطع مكررة، وكانت مثالاً للتواضع والرقي منذ انضمامها إلى العائلة المالكة في بريطانيا، وكانت آخر مفاجآت كيت ميديلتون أن ارتدت فستاناً وردياً ناعماً من تصميم Jenny Packham بعد مرور 5 سنوات منذ أن ارتدته في المرة الأولى.

وقد ارتدت كيت ميديلتون هذا الفستان في عام 2011 في إحدى إطلالاتها الأولى بصفتها دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام، وقد نسَّقته مع حقيبة سهرة بسيطة وخاتم زفاف ذي حجر برَّاق أزرق اللون، وبعد مرور 5 سنوات، رُزقت خلالها كيت ميديلتون طفلين، أعادت ارتداء نفس الفستان لتثبت لنا أن الزمن والولادة لم يغيراها مطلقاً، حيث بدت متألقة به ونسَّقته مع سوار ماسي عريض وقرطين متدليين وتسريحة مرفوعة للخلف بنعومة.

شاهدي معنا كيف ارتدت كيت ميديلتون الفستان نفسه بفارق 5 سنوات.