وزير الإسكان يتفقد تنفيذ ٤٢ ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى بمدينة ٦ أكتوبر

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه المهندس عصام بدوي ، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ، وحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها بالمدينة ، حيث يتم تنفيذ ٤٢٧٩٢ وحدة في موقع واحد، بطريق الواحات.

وأبدى وزير الإسكان خلال جولته التفقدية التي قام بها اليوم الخميس سعادته بالجهد المبذول في تنفيذ الوحدات ، وشجع العاملين في المشروع ، قائلاً : هذا المكان كان صحراء منذ ٣ أشهر تقريبًا، واليوم لدينا مدينة تقريباً، تزينها العمارات فى مختلف مراحل التنفيذ، ومثل هذا الانجاز يبث فينا الأمل.

وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ نحو 116 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بـ٦ أكتوبر خلال عام ، بينما تم تنفيذ ٧٧ ألف وحدة بالمدينة منذ إنشائها قبل ما يزيد على ٣٥ عاما ، وهو ما يوضح حجم الإنجاز، واهتمام الدولة بالإسكان الاجتماعي، كأحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف الوزير أن هذا الموقع يعمل به حالياً ما يزيد على ٥٠ ألف عامل، وهذه ميزة أخرى لمشروع الإسكان الاجتماعي ، الذي يوفر نحو ٧٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة ، وما يزيد على ٢,٥ مليون فرصة عمل غير مباشرة .

ومن جانبه .. أوضح المهندس عصام بدوي أنه سيتم تنفيذ المباني الخدمية بمناطق الإسكان الاجتماعي، وتشمل 4 مدارس ، و4 وحدات صحية، و4 وحدات اجتماعية، ودار مناسبات، ودور عبادة، وملاعب، بجانب تنفيذ مستشفى، وموقف إقليمي، وقسمى شرطة، وغيرها من المبانى الخدمية.

أ ش أ