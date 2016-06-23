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«فولكسفاجن» تتحمل 10.3 مليار دولار لتسوية قضية الانبعاثات بأمريكا

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«فولكسفاجن» تتحمل 10.3 مليار دولار لتسوية قضية الانبعاثات بأمريكا «فولكسفاجن» تتحمل 10.3 مليار دولار لتسوية قضية الانبعاثات بأمريكا

فولكسفاجن تتحمل 10.3 مليار دولار لتسوية قضية الانبعاثات بأمريكا

قال مصدر مطلع اليوم الخميس، إن قيمة التسوية التي توصلت إليها شركة “فولكس فاجن” مع الهيئات التنظيمة في الولايات المتحدة بشأن التلاعب في اختبارات انبعاثات الديزل تبلغ نحو 10.3 مليار دولار.

وبحسب “رويترز” فإن التسوية تشمل عروضًا بإعادة شراء قرابة 500 ألف سيارة ملوثة للبيئة في الولايات المتحدة وتخصيص مليارات لمشروعات للطاقة النظيفة وبرنامج لتعويض تلوث الديزل الزائد عن الحد المسموح به.

وقال المصدر المطلع على الاتفاق- والذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب قواعد حظر النشر القضائية- لرويترز إن متوسط التعويضات للملاك يبلغ نحو 5000 دولار.

وذكر أن قيمة التسوية حاليا تقدر بنحو 10.287 مليار دولار لكن القيمة النهائية قد تتغير قبيل انتهاء مهلة قضائية الثلاثاء.

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