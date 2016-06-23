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“الغضبان” يقرر ذبح وتوزيع الماشية التي يتم ضبطها بالشارع علي المؤسسات الخيرية

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“الغضبان” يقرر ذبح وتوزيع الماشية التي يتم ضبطها بالشارع علي المؤسسات الخيرية “الغضبان” يقرر ذبح وتوزيع الماشية التي يتم ضبطها بالشارع علي المؤسسات الخيرية

عادل الغضبان محافظ بورسعيد

كتب – جمال نوفل

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، قرارًا بذبح أي ماشية يتم ضبطها تسير في الشارع، وتوزيع لحومها علي الجمعيات الخيرية والفقراء ودار الايتام .

وأكد “الغضبان”، أنه لن يسمح بتواجد هذه الظواهر السلبية بشوارع المحافظة، وطالب جميع رؤساء الأحياء والطب البيطري بتكثيف الحملات علي الشوارع، والتحفظ علي أي أعداد يتم ضبطها والقيام بذبحها علي الفور، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحابها، لتكون عقاب رادع لكل من تسول له نفسه ترك الماشية في الشارع، بطريقة تشكل خطرًا علي أرواح المواطنيين وإعاقة حركة المرور.

ويذكر أن هناك حملة قام بها حي الزهور، بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري، قد أسفرت عن ضبط 2 ماشية تسير بالشارع، وتم ذبحها بالفعل وتوزيع لحومها علي عدد من الجمعيات.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد، مع الأجهزة التنفيذية لبحث استعدادت المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

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