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روسيا تنفي مقتل 3 من عسكرييها في سوريا

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روسيا تنفي مقتل 3 من عسكرييها في سوريا روسيا تنفي مقتل 3 من عسكرييها في سوريا

قاعدة حميميم الروسية بسوريا

نفت روسيا اليوم الخميس مقتل ثلاثة من عسكرييها في محافظة الرقة السورية، وكذلك سقوط مصابين، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، ايغور كوناشينكوف، للصحفيين: “جميع العسكريين، الذين نشر تنظيم داعش وأصدقائهم الأوكران، خبر مقتلهم، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أحياء وفي حالة جيدة للغاية في وحداتهم”.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن اليوم الخميس أن “3 جنود روس أصيبوا جراء انفجار لغم وضعه عناصر داعش في طريق شمالي سوريا”.

وذكرت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم داعش الإرهابي أن “العسكريين الروس قتلوا في هجوم على سيارة مدرعة كانت تمر بهذا الطريق”.

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