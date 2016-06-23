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هزاع بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني ثقافة إماراتية راسخة

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هزاع بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني ثقافة إماراتية راسخة هزاع بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني ثقافة إماراتية راسخة

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي " إننا في هذا اليوم ونحن نتذكر الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نقف بمزيد من المحبة والإجلال أمام الإرث العظيم الذي تركه لنا الشيخ زايد والذي تحول مدرسة حقيقية في العطاء والبذل والإنسانية والجمع الفريد بين محبة الوطن وبذل الغالي والنفيس في سبيل عزه ورفعته وازدهاره وفي الوقت نفسه محبة الأشقاء والأصدقاء والسعي لخير الإنسانية جمعاء ورخائها وازدهارها.

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني " في هذا اليوم بل في كل يوم يأخذنا الشوق إليك أيها القائد الفذ والمعلم الأصيل والأب الحاني فنستلهم مجددا دروب رؤيتك وعمق بصيرتك وكلماتك الحكيمة التي تنير أيامنا وليالينا ".

وتابع سموه أن " يوم زايد للعمل الإنساني" الذي أقيم تخليدا لذكرى الراحل الكبير أصبح مناسبة لترجمة كلمات ورؤى الشيخ زايد في مبادرات جديدة ومتواصلة تعكس استمرارية نهجه الإنساني الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في دولة الإمارات وعلاقتها بالعالم ذلك النهج الذي جعلته القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " نبراسا دائما لها وثقافة اجتماعية أصيلة وراسخة لدى جميع أبناء الشعب الإماراتي.

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