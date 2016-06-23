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الطيران: لجنة التحقيق في حادث الطائرة المنكوبة ستصاحب الصندوقين الأسودين لفرنسا

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الطيران: لجنة التحقيق في حادث الطائرة المنكوبة ستصاحب الصندوقين الأسودين لفرنسا الطيران: لجنة التحقيق في حادث الطائرة المنكوبة ستصاحب الصندوقين الأسودين لفرنسا

وزارة الطيران

أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة للطيران أنها ستقوم بمصاحبة اللوحات الالكترونية الخاصة بالصندوقين الأسودين الى فرنسا الأسبوع القادم للقيام باصلاح وازالة الترسبات الملحية للجهازين بمعامل مكتب التحقيق الفرنسي ، ثم العودة الى القاهرة لاجراء تحليل البيانات بمعامل وزارة الطيران المدنى.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم وزارة الطيران المدني ، وأضاف البيان أن هذا الاجراء يأتي نظرا لحدوث تلف فى وحدات الذاكرة الخاصة بجهازي مسجل محادثات الكابينة CVR ومسجل معلومات الطيرانFDR للطائرة  A320  المنكوبة ، ما ترتب عليه عدم مطابقة قراءات الاختبارات للقياسات المعتمدة من صانع الجهازين.

واوضح البيان أن السفينة  Lethbridge John المؤجرة من المصرية ستستمر فى انتشال حطام الطائرة وتحديد أماكن وجود أشلاء الضحايا ، وسينضم فريق من الأطباء الشرعيين الفرنسيين الى الأطباء الشرعيين المصريين للمشاركة فى عملية انتشال الأشلاء طبقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

أ ش أ

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