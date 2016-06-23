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5 أحزاب تجتمع لتدشين تحالف سياسى يضم "المحافظين" و"المصريين الأحرار"

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5 أحزاب تجتمع لتدشين تحالف سياسى يضم "المحافظين" و"المصريين الأحرار" 5 أحزاب تجتمع لتدشين تحالف سياسى يضم "المحافظين" و"المصريين الأحرار"
كشف مصدر لـ"اليوم السابع"، أن عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية، شاركوا أمس، الأربعاء، فى حفل إفطار بمقر حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أعقبه اجتماع مغلق بين القيادات الحزبية، لبحث تشكيل تحالف سياسى فيما بينهم لتبنى مواقف موحدة فى القضايا الوطنية المثارة على الساحة السياسية والبرلمانية.

وأوضح مصدر، أن اللقاء تطرق لبحث عدة مقترحات يمكن تدشين التحالف السياسى على أساسها، وهى أن يكون مجرد غرفة أو منتدى تجمع الأحزاب على مواقف موحدة تجاه القضايا الوطنية الجدلية، فيما جاء اقتراح آخر بأن يكون هذا التجمع نواة لتحالف للانتخابات المحلية المقبلة، مشيرا إلى أنه من بين القضايا المقترح البدء فى العمل عليها هى قضية مياه النيل، والعدالة الانتقالية، وجزيرتى تيران وصنافير، وانتخابات المحليات.

وأشار إلى أن ممثلو الأحزاب المشاركة فى الاجتماع هم: فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعلاء عصام، أمين شباب حزب التجمع، وشهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار.

وأكد أن حزب الوفد، رفض المشاركة فى الاجتماع الأول لمناقشة فكرة تدشين التحالف السياسى، لعدم قناعته بها وتوقعه بفشلها وعدم استمراريتها.


>موافقة مشروطة للهيئات البرلمانية على الموازنة.. النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى أبرز مطالب الأحزاب.. والوفد والمصريين الأحرار يحسمون مواقفهم فى اللحظات الأخيرة.. و"25-30" يقود تيار رفضها

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