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لجنة التحقيق فى الطائرة المنكوبة: سفر الصندوقين الأسودين الأسبوع المقبل لفرنسا

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لجنة التحقيق فى الطائرة المنكوبة: سفر الصندوقين الأسودين الأسبوع المقبل لفرنسا لجنة التحقيق فى الطائرة المنكوبة: سفر الصندوقين الأسودين الأسبوع المقبل لفرنسا
قالت لجنة التحقيق فى حادثة الطائرة المصرية المنكوبة إنه نظرا لحدوث تلف فى وحدات الذاكرة الخاصة بجهازى مسجل محادثات الكابينة CVR ومسجل معلومات الطيران FDR للطائرة A320 المنكوبة وما ترتب عليه من عدم مطابقة قراءات الاختبارات للقياسات المعتمدة من صانع الجهازين فستقوم لجنة التحقيق بمصاحبة اللوحات الإلكترونية الخاصة بالصندوقين إلى دولة فرنسا الأسبوع المقبل، للقيام بإصلاح وإزالة الترسبات الملحية للجهازين بمعامل مكتب التحقيق الفرنسى ثم العودة إلى القاهرة لإجراء تحليل البيانات بمعامل وزارة الطيران المدنى.

وأشارت اللجنة فى بيان لها اليوم، الخميس، أن السفينة Lethbridge John المؤجرة من المصرية مستمرة فى انتشال حطام الطائرة وتحديد أماكن وجود أشلاء الضحايا وسينضم فريق من الأطباء الشرعيين الفرنسيين إلى الأطباء الشرعيين المصريين للمشاركة فى عملية انتشال الأشلاء طبقاً للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

أسوشيتدبرس: فشل استخلاص بيانات الصندوق الأسود لطائرة مصر للطيران

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مصر 365

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