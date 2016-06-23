فريدة الشوباشى لعبود الزمر: خليك فى حالك وجمال عبد الناصر حبيب الملايين

شنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، هجومًا حادًا على عبود الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية، بعدما انتقد "الزمر" إطلاق اسم الزعيم الراحل على حاملة المروحيات "الميسترال".

ووجهت "الشوباشى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" رسالة إلى عبود الزمر قائلة: "خليك فى حالك فجمال عبد الناصر الراحل عن عالمنا (حبيب الملايين)"، مؤكدة أن تاريخ "عبد الناصر مُشرف".

وأضافت: "لا أدرى لماذا يسعون دائما لتشويه جمال عبد الناصر الذى يعتبر أيقون فى العالم ونحن نفتخر بيه وقد حقق إنجازات كبيرة مثل بناء السد العالى، كما أنه فى 56 جعل أقوى امبرطوريتين، وهما فرنسا وبريطانيا دولا عادية بسبب صمود مصر"، متسائلة: "هل نفتخر نحن بعبود الزمر، أم نفتخر بحسن البنا أم بمهدى عاكف الذى قال طظ فى مصر" مضيفة: "عبود الزمر سلاحه الإرهاب وياريت يسكت خالص".

وكان الشيخ عبود الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، شن هجومًا حادًا على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، منتقدا إطلاق اسم الزعيم الراحل على حاملة المروحيات "الميسترال".

وقال "الزمر" فى تغريدات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "يذكرنى اسم الرئيس جمال عبد الناصر بغزو الأراضى المصرية عام 56 وهزيمة يونيو 67 المريرة والخطب الحماسية الجوفاء، فأرى أن الاسم المناسب يكون من بين الذين ركبوا البحر المتوسط مثل طارق بن زياد، أو أحد أبطال البحرية المصرية ولو كان جندياً مغمورا.

عبود الزمر يهاجم جمال عبدالناصر وينتقد تسمية الميسترال باسم الزعيم الراحل

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