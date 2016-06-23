انتبه.. الاستخدام المستمر لـ"الموبايل" فى الظلام قد يسبب العمى المؤقت

كثير من الأشخاص يتفقدون هواتفهم المحمولة عندما يرقدون فى السرير ليلاً، وهذا أمر خطير للغاية ويمكن أن يسبب مشاكل صحية فى الرؤية.

وكشف تقرير حديث نشره الموقع الإخبارى نيو انجلاند جورنال، أن استخدام الموبايل فى الظلام يمكن أن يسبب العمى المؤقت، وذلك بعد إصابة امرأتين بالعمى المؤقت بسبب الاستخدام المستمر لهواتفهما فى الظلام.

وأوضح الباحثون أن السيدتين تبلغان من العمر 22 عاماً و40 عاماً، وعانيا من العمى المؤقت لعدة أشهر، وقد اشتكتا من نوبات فقدان البصر المؤقت المتكررة لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

وقد تعرضتا إلى مجموعة متنوعة من الفحوصات الطبية، والتصوير بالرنين المغناطيسى واختبارات القلب، لكن لم يعثر الأطباء على أى مشكلة لديهما، ولكن طبيب العيون كان لديه حل اللغز.

وأضاف الدكتور جوردون بلانت من مستشفى مورفيلد للعيون بلندن، أن العمى المؤقت غير مؤذى فى نهاية المطاف، ويمكن تجنبه بسهولة عن طريق تجنب استخدام الموبايل فى الظلام.

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