أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انتبه.. الاستخدام المستمر لـ"الموبايل" فى الظلام قد يسبب العمى المؤقت

Google+ Print
انتبه.. الاستخدام المستمر لـ"الموبايل" فى الظلام قد يسبب العمى المؤقت انتبه.. الاستخدام المستمر لـ"الموبايل" فى الظلام قد يسبب العمى المؤقت
كثير من الأشخاص يتفقدون هواتفهم المحمولة عندما يرقدون فى السرير ليلاً، وهذا أمر خطير للغاية ويمكن أن يسبب مشاكل صحية فى الرؤية.

وكشف تقرير حديث نشره الموقع الإخبارى نيو انجلاند جورنال، أن استخدام الموبايل فى الظلام يمكن أن يسبب العمى المؤقت، وذلك بعد إصابة امرأتين بالعمى المؤقت بسبب الاستخدام المستمر لهواتفهما فى الظلام.

وأوضح الباحثون أن السيدتين تبلغان من العمر 22 عاماً و40 عاماً، وعانيا من العمى المؤقت لعدة أشهر، وقد اشتكتا من نوبات فقدان البصر المؤقت المتكررة لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

وقد تعرضتا إلى مجموعة متنوعة من الفحوصات الطبية، والتصوير بالرنين المغناطيسى واختبارات القلب، لكن لم يعثر الأطباء على أى مشكلة لديهما، ولكن طبيب العيون كان لديه حل اللغز.

وأضاف الدكتور جوردون بلانت من مستشفى مورفيلد للعيون بلندن، أن العمى المؤقت غير مؤذى فى نهاية المطاف، ويمكن تجنبه بسهولة عن طريق تجنب استخدام الموبايل فى الظلام.
>كلمات متعلقة


>مسجلان يقتلان "عريس" أثناء شرائه مستلزمات الفرح بسبب موبايل فى عين شمس

بالصور.. تمارين بسيطة للتغلب على إرهاق العينين بسبب الكومبيوتر والموبايل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365