أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ الأقصر يبحث أسباب تأخر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية‎

Google+ Print
محافظ الأقصر يبحث أسباب تأخر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية‎ محافظ الأقصر يبحث أسباب تأخر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية‎

جانب من اجتماع المحافظ

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة واللواء هانى عبد المقصود و رؤساء المدن وعدد من مديرى الادارات والمديريات لمتابعة سير أعمال عدد من المشروعات.

ناقش الاجتماع سير أعمال مشروعات تطوير مستشفيات أرمنت والعديسات وإسنا والبياضية، و تأخر إنهاء أعمال تطوير هذه المستشفيات بسبب وجود مشكلات فى البنية الأساسية للصرف الصحى بها.

كما تناول الإجتماع سير أعمال مشروعات هيئة الأبنية التعليمية و كانت فى مقدمتها مدرسة الشغب الزراعية التى تم تنفيذ حوالى 78 % منها ، ومدرسة الطود الزراعية والتى من المقرر تسليمها نهاية العام الحالى، ومدرسة الدويكات منفذ منها بنسبة 90% ، ومدرسة الثانوية بنات بالضبعية بنسبة 60% ، ومدرسة القباحى الغربى بنسبة 15% على ان يتم الانتهاء من بعضها خلال اشهر قليلة لتدرج ضمن خطة عمل العام الدراسى القادم .

واستعرض مسئولى هيئة الطرق مشروعات الرصف ورفع الكفاءة وتضمنت طريق أصفون، وطريق السوفيتيل ، وطريق المطار، والطريق المؤدى لمستشفى فيروس سى بالحبيل، وازدواج طريق البغدادى، وطريق مرسى علم إدفو، والطريق الصحراوى الغربى أرمنت ، وطريق أرمنت الواحات.

وقال مسئول هيئة الطرق أن التأخير فى إنهاء رصف بعض الطرق داخل مدينة الأقصر يرجع لانتظار الهيئة إنهاء مد خطوط الغاز الطبيعى والتى ستنتهى خلال 6 اشهر ومن ثم رصفها.

واختتم الاجتماع بتعليمات مشددة من محافظ الأقصر بضغط الجداول الزمنية لإنهاء مشروعات الخدمات الأساسية خاصة الصرف الصحى ومياه الشرب ، والمستشفيات والمدارس حيث انها تمثل ابسط حقوق المواطن .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا