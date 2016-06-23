محافظ الأقصر يبحث أسباب تأخر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية‎

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة واللواء هانى عبد المقصود و رؤساء المدن وعدد من مديرى الادارات والمديريات لمتابعة سير أعمال عدد من المشروعات.

ناقش الاجتماع سير أعمال مشروعات تطوير مستشفيات أرمنت والعديسات وإسنا والبياضية، و تأخر إنهاء أعمال تطوير هذه المستشفيات بسبب وجود مشكلات فى البنية الأساسية للصرف الصحى بها.

كما تناول الإجتماع سير أعمال مشروعات هيئة الأبنية التعليمية و كانت فى مقدمتها مدرسة الشغب الزراعية التى تم تنفيذ حوالى 78 % منها ، ومدرسة الطود الزراعية والتى من المقرر تسليمها نهاية العام الحالى، ومدرسة الدويكات منفذ منها بنسبة 90% ، ومدرسة الثانوية بنات بالضبعية بنسبة 60% ، ومدرسة القباحى الغربى بنسبة 15% على ان يتم الانتهاء من بعضها خلال اشهر قليلة لتدرج ضمن خطة عمل العام الدراسى القادم .

واستعرض مسئولى هيئة الطرق مشروعات الرصف ورفع الكفاءة وتضمنت طريق أصفون، وطريق السوفيتيل ، وطريق المطار، والطريق المؤدى لمستشفى فيروس سى بالحبيل، وازدواج طريق البغدادى، وطريق مرسى علم إدفو، والطريق الصحراوى الغربى أرمنت ، وطريق أرمنت الواحات.

وقال مسئول هيئة الطرق أن التأخير فى إنهاء رصف بعض الطرق داخل مدينة الأقصر يرجع لانتظار الهيئة إنهاء مد خطوط الغاز الطبيعى والتى ستنتهى خلال 6 اشهر ومن ثم رصفها.

واختتم الاجتماع بتعليمات مشددة من محافظ الأقصر بضغط الجداول الزمنية لإنهاء مشروعات الخدمات الأساسية خاصة الصرف الصحى ومياه الشرب ، والمستشفيات والمدارس حيث انها تمثل ابسط حقوق المواطن .