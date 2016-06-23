بحضور محافظ الأقصر‎..تنظيم حفل إفطار لعمال النظافة بالمحافظة

مراسل ONA

نظمت محافظة الأقصر حفل إفطار لعمال جهاز النظافة والتجميل اليوم الخميس، بنادي التجديف وذلك بحضور محمد بدر محافظ الأقصر واللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، واللواء هاني عبد المقصود السكرتير المساعد، والعميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، و مدير عام النظافة والتجميل، ومديري القطاعات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن تقديره الكبير لدور عمال النظافة في تجميل مدينة الأقصر واظهارها بالصورة المشرفة أمام الضيوف والزوار، مؤكدًا على امتنانه للجهد الذي يبذلونه فى ظروف قاسية وسط حرارة الجو والصيام، مشيرًا إلى أن النظافة مقياس لرقي الأمم وتحضر شعوبها.

كما أشار المحافظ إلى أن النظافة هي مسئولية الجميع ويجب تعميم ثقافة النظافة والتوعية بالدور الذي يقوم به عمال النظافة في خدمة المجتمع، واعدًا اياهم ببذل كافة الجهود لاتخاذ إجراءات فعلية لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وعبر العمال عن سعادتهم البالغة بوجود المحافظ معهم في حفل الإفطار، مشيرين إلى أنهم مستمرون فى تجميل وتزيين المحافظة وإظهارها بمظهر حضاري أمام ضيوفها.