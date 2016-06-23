قائمة الزمالك – حلمي يستعين بكتيبة إنيمبا.. واستمرار غياب شيكابالا وحفني وكوفي

أعلن محمد حلمي المدير الفني للزمالك قائمة فريقه التي ضمت 18 لاعبا استعدادا للقاء المصري يوم الجمعة في إطار الجولة 32 من الدوري المصري.

ويواجه الزمالك منافسه المصري في ملعب الإسكندرية في تمام العاشرة مساء.

واستبعد حلمي لاعب الفريق محمد سالم من قائمة الزمالك للإصابة عدا ذلك فقد استعان مدرب الفريق الأبيض بنفس قائمة لقاء إنيمبا الأخير.

فيما استمر غياب محمد كوفي وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للمباراة الثانية على التوالي لأسباب فنية.

كما تم استبعاد أحمد حمودي لعدم الجاهزية بسبب عدم مشاركته سوى في مران واحد، مع غياب الحارس الشاب عمر صلاح لارتباطه بأداء الامتحانات.

وجاءت قائمة الزمالك كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي- محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: حازم إمام- أحمد دويدار- علي جبر- حمادة طلبة- محمد عادل جمعة- رمزي خالد

في الوسط: معروف يوسف- طارق حامد- إبراهيم عبد الخالق- أحمد توفيق- مصطفى فتحي- محمد إبراهيم- محمود عبد المنعم "كهربا"

في الهجوم: باسم مرسي- إيمانويل مايوكا- أحمد حسن مكي

جدير بالذكر أن المصري كان قد أصدر خطابا رسميا يرفض فيه خوض المباراة في الإسكندرية مطالبا اتحاد الكرة بإقامتها في الإسماعيلية أو تأجيل اللقاء. (طالع التفاصيل)