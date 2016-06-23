أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس المصري لـ في الجول: مرتضى ليس لديه مانع باللعب في بورسعيد.. ولن نغير موقفنا

Google+ Print
رئيس المصري لـ في الجول: مرتضى ليس لديه مانع باللعب في بورسعيد.. ولن نغير موقفنا رئيس المصري لـ في الجول: مرتضى ليس لديه مانع باللعب في بورسعيد.. ولن نغير موقفنا

أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي عدم وجود أي أزمة مع الزمالك في قرار عدم السفر إلى الإسكندرية لخوض المواجهة بين الفريقين.

وكان من المفترض أن يقام لقاء الجولة الـ32 في الدوري غدا الجمعة على استاد الإسماعيلية في العاشرة مساء، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تغيير ملعب المباراة إلى استاد الإسكندرية صباح اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن مجلس إدارة المصري في بيان رسمي رفض خوض لقاء الزمالك في الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس المصري لـFilGoal.com: "لا يوجد أي أزمة بين المصري والزمالك. الأمر يخص اتحاد الكرة".

وأضاف "تحدثت مع مرتضى منصور وأكد لي موافقته في اللعب في بورسعيد في حالة أراد المصري ذلك. لا يوجد أي أزمة مع الزمالك".

وأوضح "الأزمة مع اتحاد الكرة الذي قرر بشكل مفاجئ نقل المباراة إلى الإسكندرية على عكس كل مبارياتنا هذا الموسم".

وواصل "نحن في معسكر في الإسماعيلية ونتمسك بموقفنا وقرارانا. لن نسافر إلى الإسكندرية".

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي. بينما يأتي المصري في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

طالع أيضا

الأهلي لـ في الجول: نتمسك باللائحة في حال تأجيل لقاء الزمالك والمصري

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع