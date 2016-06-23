رئيس المصري لـ في الجول: مرتضى ليس لديه مانع باللعب في بورسعيد.. ولن نغير موقفنا

أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي عدم وجود أي أزمة مع الزمالك في قرار عدم السفر إلى الإسكندرية لخوض المواجهة بين الفريقين.

وكان من المفترض أن يقام لقاء الجولة الـ32 في الدوري غدا الجمعة على استاد الإسماعيلية في العاشرة مساء، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تغيير ملعب المباراة إلى استاد الإسكندرية صباح اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن مجلس إدارة المصري في بيان رسمي رفض خوض لقاء الزمالك في الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس المصري لـFilGoal.com: "لا يوجد أي أزمة بين المصري والزمالك. الأمر يخص اتحاد الكرة".

وأضاف "تحدثت مع مرتضى منصور وأكد لي موافقته في اللعب في بورسعيد في حالة أراد المصري ذلك. لا يوجد أي أزمة مع الزمالك".

وأوضح "الأزمة مع اتحاد الكرة الذي قرر بشكل مفاجئ نقل المباراة إلى الإسكندرية على عكس كل مبارياتنا هذا الموسم".

وواصل "نحن في معسكر في الإسماعيلية ونتمسك بموقفنا وقرارانا. لن نسافر إلى الإسكندرية".

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي. بينما يأتي المصري في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

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