الكويت تمنع المدانين بالإساءة لأمير البلاد من خوض الانتخابات

عدلت الكويت قانون الانتخابات لتحظر ترشح من أدينوا بالإساءة لأمير البلاد، من الترشح للانتخابات العامة التى تحظى باهتمام كبير فى البلد الخليجى الذى يشتهر برلمانه (مجلس الأمة) بالصراحة وانتقاد الحكومة

وقالت وكالة الأنباء الكويتية فى وقت متأخر أمس الأربعاء إن البرلمان وافق على تعديل ينص على حرمان "أى شخص صادر بحقه حكم جنائى بالمساس بالذات الالهية أو الأميرية أو الأنبياء" من حق الترشح.

وسيتأثر بالقرار بعض الساسة المعارضين البارزين ومنهم النائب السابق بمجلس الأمة مسلم البراك الذى يقضى عقوبة بالسجن لعامين بسبب كلمة ألقاها عام 2012 خاطب فيها الأمير قائلا "لن نسمح لك يا سمو الأمير... أن تمارس الحكم الفردي."

كما قضت المحاكم الكويتية بالسجن على عدد آخر من الشخصيات فى اتهامات تتصل بالإساءة للأمير أو المساس بالذات الإلهية، وتسمح الكويت بقدر من حرية التعبير أكبر من جاراتها لكن الدستور ينص على أن الأمير محصن من أى مساءلة. وتصل عقوبة الإساءة له إلى السجن لخمسة أعوام.