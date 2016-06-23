جماهير غفيرة بغزة تشارك فى تشييع جنازة "خنساء فلسطين"

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة مساء اليوم الخميس، جثمان أم رضوان الشيخ خليل الملقبة بـ"خنساء فلسطين" فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط حضور حاشد من قيادات الفصائل الفلسطينية.

وشارك قادة الفصائل وعلى رأسهم حركة الجهاد الإسلامى ونائب رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" إسماعيل هنية فى تشييع جنازة "أم رضوان الشيخ خليل" والتى قدمت خمسة من أبنائها وثلاثة من أحفادها وشقيقها وزوج ابنتها شهداء وكلهم أعضاء فى "سرايا القدس" الجناح العسكرى لحركة الجهاد.

وتقدم هنية بالتعازى إلى حركة الجهاد الإسلامى قائلا: حماس والجهاد صنوان وجسد واحد وقلب واحد وبندقية واحدة ومسيرة واحدة كما فعل المجاهدون فى الحرب الأخيرة على غزة وفى ميادين الرباط وعلى الثغور.

من جانبه ، قال الشيخ خالد البطش ممثل القوى الوطنية والإسلامية والقيادى فى حركة الجهاد الإسلامى "إن الحاجة أم رضوان الشيخ خليل، كانت أم الشعب وأم المقاومة، فقد نثرت وردها وعطرها فى كل الساحات، وشارك أبناؤها فى كل المعارك حتى نالوا الشهادة كقادة لسرايا القدس المظفرة".

وأضاف البطش أن أم رضوان التى قدمت خمسة من أبنائها شهداء، أنجبت خبراء التصنيع الذين واصلوا الطريق لرفعة هذا الشعب والبحث عن كافة سبل المقاومة المشروعة عن الشعب حتى قضوا شهداء، وتوفيت أم رضوان الشيخ خليل الملقبة بـ"خنساء فلسطين" مساء أمس الأول الثلاثاء عن عمر يناهز 75 عاما.