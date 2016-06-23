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بان كى مون يشكر السعودية على دعمها القوى لمكافحة الإرهاب

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بان كى مون يشكر السعودية على دعمها القوى لمكافحة الإرهاب بان كى مون يشكر السعودية على دعمها القوى لمكافحة الإرهاب
قدّم بان كى مون، أمين عام الأم المتحدة، شكره للمملكة العربية على دعمها القوى السياسى والمالى للعديد من أنشطة الأمم المتحدة، بما فى ذلك مكافحة "الإرهاب" والعمل الإنسانى.

وفى بيان أصدره المتحدث الرسمى باسم الأمين العام استيفان دوجريك، عقب انتهاء لقاء كى مون وولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، فى مقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن الطرفين بحثا "وضع تدابير ملموسة من شأنها تحسين الوضع على الأرض فى اليمن بحلول أغسطس المقبل، موعد تقديم التقرير إلى مجلس الأمن للمناقشة.

وأوضح البيان، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد كبير من القضايا الإقليمية، بما فى ذلك الصراع فى سورية، والأوضاع فى ليبيا، ولبنان وعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وبحسب البيان قال بان كى مون خلال الاجتماع، إنه "منفتح على تلقى أية معلومات جديدة من المملكة العربية السعودية بشأن التقرير الأممى المتعلق بعمليات التحالف العربى بقيادة المملكة فى اليمن، والذى تم رفعه بعد فترة وجيزة".

وأعرب كى مون عن أمله، فى أن يتم عقد مناقشات بين الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية بهذا الصدد فى وقت قريب.

من جهته عبر ولى ولى العهد، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بعد لقائه أمس بالأمين العام للأمم المتحدة، فى تصريحات مقتضبة عن عدم غضبه من التقرير الأممى المتعلق بعمليات التحالف العربى بقيادة المملكة فى اليمن.


>- ولى ولى العهد السعودى لـ" بان كى مون":"لست غاضبا"

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مصر 365

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