أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة ستقيم جسرا جويا إلى القامشلى فى سوريا

Google+ Print
الأمم المتحدة ستقيم جسرا جويا إلى القامشلى فى سوريا الأمم المتحدة ستقيم جسرا جويا إلى القامشلى فى سوريا
أعلنت الامم المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستقيم جسرا جويا بين دمشق ومدينة القامشلى شمال شرق سوريا التى يصعب حاليا الوصول اليها برا ويحتاج سكانها الى مساعدات عاجلة.

وصرح منسق الشؤون الانسانية فى الامم المتحدة لسوريا يعقوب الحلو للصحافيين فى جنيف "اننا على وشك اقامة جسر جوى بين المدينتين سيتيح انقاذ حياة عدد كبير من الاشخاص".

من جهتها، قالت بتينا لوشر المتحدثة باسم برنامج الاغذية العالمى التابع للامم المتحدة الذى سيشرف على العملية انه ليس من الممكن الوصول برا الى مدينة القامشلى الواقعة قرب الحدود مع تركيا من سائر الاراضى السورية "منذ مطلع 2014".

وستسمح كل رحلة من الرحلات المقررة فى يوليو وعددها 25 بنقل 40 طنا من المساعدات على ان تبدأ العملية "فى الايام المقبلة" وسينقل الف طن منها 70% من المواد الغذائية الى مطار يقع قرب القامشلى قبل توزيعها على سكان المدينة كما ذكرت لفرانس برس.

وتابعت ان الهدف من العملية هو اطعام 150 الف شخص الشهر الاول مشيرة الى ان اول سبع طائرات "ستنقل فقط المواد الغذائية لان القامشلى حرمت من الطعام لفترة طويلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365