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وزير التعليم العالى: زيادة عدد المتقدمين للجامعات 30 ألف طالب عن العام الماضى

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وزير التعليم العالى: زيادة عدد المتقدمين للجامعات 30 ألف طالب عن العام الماضى وزير التعليم العالى: زيادة عدد المتقدمين للجامعات 30 ألف طالب عن العام الماضى
قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، إن المتقدمين للجامعات زاد عددهم عن العام الماضى بـ30 ألف طالب، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح 18 كلية جديدة بقدرة استيعابية أكبر ببعض الجامعات مع العام المقبل.

وأكد وزير التعليم العالى فى مؤتمر صحفى للوزير بجامعة عين شمس، أن الأعلى للجامعات انتهى من تحديد الاعداد المقرر استيعابها بالكليات، قائلا: "نخطط للسنوات القادمة وليست الحالية فقط"، لافتا إلى أن الأعلى للجامعات ناقش أيضا أعداد الطلاب الوافدين خاصة فى ظل زيادة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين، مؤكدا على أن أعداد الطلاب الوافدين فى العام المقبل ستزداد فى ظل ما تم عقده من اتفاقيات بتمويل حكومى مع عدد من الدول ستنعكس على أعداد الطلاب الوافدين بالزيادة.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن هناك 24 جامعة حكومية و22 جامعة خاصة، ورؤية المقدمة للبرلمان 2020، تستهدف انشاء 3 جامعات حكومية و5 جامعات خاصة وجامعات 5 أهلية حتى 2020، قائلا: "لابد من الاهتمام بالجودة وعمر الإتاحة ما كانت هدفنا".


>- "التعليم العالى": وضعنا آلية لقبول ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات

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