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سفارة مصر بدمشق تنجح فى إعادة المجموعة الرابعة من المصريين العالقين

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سفارة مصر بدمشق تنجح فى إعادة المجموعة الرابعة من المصريين العالقين سفارة مصر بدمشق تنجح فى إعادة المجموعة الرابعة من المصريين العالقين
ذكر محمد ثروت سليم القائم بأعمال السفارة المصرية فى دمشق، بأن السفارة نجحت اليوم الخميس 23 يونيو، فى إنهاء إجراءات ترحيل 11 مواطنًا مصريًا من العالقين مع أسرهم فى سوريا، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح القائم بالأعمال، أن هذا العدد قد شمل مواطنين مصريين بالإضافة إلى عائلاتهم ممن لجئوا إلى السفارة لمساعدتهم على مغادرة بعض المناطق التى تشهد اشتباكات مسلحة، وتفجيرات انتحارية، بالإضافة إلى سيطرة تنظيم داعش على أجزاء منها، وأبرزها منطقة السيدة زينب الواقعة على أطراف دمشق ومخيم اليرموك بدمشق ومدينة حلب، بالإضافة إلى ريف اللاذقية.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تصل هذه المجموعة إلى أرض الوطن مساء اليوم الخميس، مؤكدًا فى هذا الصدد حرص السفارة على تسهيل إجراءات عودتهم إلى القاهرة بأسرع وقت ممكن، فى ضوء تدهور الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق فى مناطق تواجدهم.

وفى السياق ذاته، أشار ثروت سليم إلى أن المجموعة التى تم تسفيرها اليوم هى الرابعة التى تنجح السفارة المصرية فى دمشق فى إعادتها إلى أرض الوطن منذ بداية العام الحالى، منوهًا إلى أن العدد الكلى للمواطنين المصريين وعائلاتهم الذين تمكنت السفارة من تسفيرهم خلال العام الجارى قد وصل إلى 56 شخصاً حتى الآن.

وشدد القائم بالأعمال، على أن السفارة ستستمر فى متابعة أحوال المصريين المتواجدين فى سوريا برفقة عائلاتهم؛ وأنها ستقوم بشكل دورى بإنهاء الإجراءات اللازمة لتسفير من يطلبون مساعدتها لمغادرة سوريا، نظرًا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حاليًا.


>- السفارة المصرية بدمشق تجلى المجموعة الثالثة من المصريين العالقين
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مصر 365

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