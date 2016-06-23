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مقتل 4 إرهابيين بوسط سيناء والشيخ زويد وردم نفقين على الحدود

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مقتل 4 إرهابيين بوسط سيناء والشيخ زويد وردم نفقين على الحدود مقتل 4 إرهابيين بوسط سيناء والشيخ زويد وردم نفقين على الحدود
قال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن قوات الأمن تمكنت اليوم، الخميس، خلال عمليات لها من استهداف بؤر إرهابية بمناطق متفرقة جنوب الشيخ زويد ووسط سيناء وأسفرت العمليات عن قتل 4 عناصر مسلحة، وإصابة 5 إرهابيين آخرين، كما ألقى القبض على 22 مشتبها بهم جارى فحصهم أمنيا، وتم تدمير 7 بؤر إرهابية، والتحفظ على سيارة بدون أوراق ودراجات بخارية، كما تم العثور على فتحتين أنفاق على الحدود وردمها.

وأشار المصدر إلى أن العمليات لا تزال تتواصل، وتم إغلاق مدينة الشيخ زويد ورفح ومنع حركة السير على طريق العريش رفح خلال ساعات الليل ومنع التحركات بمناطق جنوب العريش.


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