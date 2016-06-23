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ألمانيا تدفع مليار يورو مساعدات لتركيا

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ألمانيا تدفع مليار يورو مساعدات لتركيا ألمانيا تدفع مليار يورو مساعدات لتركيا

أرودعان وميركل (أرشيفية)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الألمانية دفعت لتركيا أكثر من 1.3 مليار يورو “كمساعدات ما قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

جاء ذلك في خطاب بعثت به وزارة المالية إلى نائب رئيس البرلمان “بوندستاغ”، يوهانس زينجهامر، وقد حصلت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية الصادرة غداً الجمعة على نسخة من هذا الخطاب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن هذه المساعدات يتم منحها للدول الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لتسهيل تكييف المعايير القانونية والاجتماعية والاقتصادية لديها وفقاً للمعايير الأوروبية.

وذكرت الوزارة استناداً إلى وزارة المالية أن تركيا حصلت من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين عامي 2007 حتى 2014، على أكثر من 5 مليارات يورو من “مساعدات ما قبل الانضمام”، وأوضحت الصحيفة أن حصة ألمانيا من هذه المساعدات في تلك الفترة بلغت 1.088 مليار يورو، ووصلت هذه النسبة في عام 2015 إلى 133.7 مليون يورو، ومن المنتظر أن تبلغ هذه الحصة في العام الحالي 133.41 مليون يورو.

يذكر أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، يوجه انتقادات لهذه المساعدات بسبب تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووجود أوجه قصور دستورية.

من جانبه، قال زينجهامر للصحيفة، إن “مراجعة هذه المساعدات أصبحت ضرورية الآن والاتحاد الأوروبي في النهاية هو مجتمع قيم”.

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