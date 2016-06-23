أسوشيتدبرس: فشل استخلاص بيانات الصندوق الأسود لطائرة مصر للطيران

قالت وكالة أسوشيتدبرس، أن مسؤول أمريكى أكد إن المحاولات الأولية لاستخلاص البيانات من مسجل بيانات الرحلة ومسجل أصوات قمر القيادة فى طائرة مصر للطيران التي تحطمت في البحر الأبيض المتوسط الشهر الماضي باءت بالفشل.

وأضاف المسؤول، إن التسجيلات نقلت جوا إلى مكاتب التحقيق فى حوادث الطيران الفرنسية بالقرب من باريس، حيث توجد معدات أكثر تقدما لاستخلاص المعلومات بصورة أفضل من مصر.

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